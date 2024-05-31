خطة "الصحة" لإنشاء معاهد فنية فى المحافظات

قال الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إن الوزارة تعتزم إنشاء أول أكاديمية صحية للتعليم الفني، وذلك على قطعة أرض بمنطقة العبور، حيث إن كفاءة تقديم الخدمات الطبية قائم على التعليم والتدريب المستمر.

وأشار لـ"الدستور" إلى أن هناك خطة لإنشاء نموذج نمطي موحد لإنشاء معاهد فنية في المحافظات التي لا يوجد بها معاهد فنية.

بدورها قالت الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إن قطاع التدريب والبحوث يسعى لاختيار أفضل الطلاب لضمان تخريج كوادر تمريضية على أعلى درجة من الجودة والكفاءة والتدريب، وعليه فهناك شروط محددة يجب أن تنطبق على الطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض خلال سنوات ما قبل المعهد، التي تم تطويرها بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تأهيل الكوادر التمريضية لدعم المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عملية تطوير منظومة التعليم الفني الصحي، شملت المناهج التمريضية والثقافية الخاصة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتي بلغ عددها 374 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية بإجمالي 44 ألفًا و237 طالبا وطالبة، مضيفًا أنه تم تطوير عدد من الشُعب والتخصصات بالمعاهد الفنية الصحية، والتي تضمنت الأشعة والتصوير الطبي، بالإضافة إلى شعبة المختبرات، ويجري العمل على تطوير شعبتي المراقب الصحي والتسجيل الطبي.