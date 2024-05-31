"جثامين بكل مكان".. مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يكشف جرائم الاحتلال بشمال غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إنه في أعقاب انسحاب قوات الاحتلال من شمال قطاع غزة، تكشف حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني يحاول انتشال جثامين الأطفال والنساء والمواطنين الذين سقطوا شهداء تحت ركام منازلهم.

مربعات سكنية تم نسفها بالكامل فى شمال غزة

وأضاف، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مربعات سكنية تم نسفها بالكامل في شمال غزة، وفي الصباح قام الاحتلال بقصف المنطقة الوسطى، التي تشهد أكبر عملية نزوح ويوجد بها مليون و200 ألف.

الاحتلال يستهدف النازحين ويفرض حصارًا مطبقًا على قطاع غزة

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال يستهدف النازحين، بالإضافة إلى فرض حصار مطبق على قطاع غزة، أدى لتوقف معظم محطات المياه، وانتشار أكوام القمامة بين خيام النازحين بقطاع غزة، ما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة جراء المجاعة والكارثة البيئية

وأكد ضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة جراء المجاعة والكارثة البيئية، بالإضافة لنفاد الكثير من أصناف الغذاء، موضحًا أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني يعانون صدمات نفسية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، بجانب نفاد كثير من أدوية الطب النفسي، وناشد المنظمات العالمية سرعة تقديم المستلزمات الطبية.

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