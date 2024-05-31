الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هنا.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مبادرة "كارت الخدمات المتكاملة" بهدف توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات.

 يجمع هذا الكارت العديد من الخدمات الأساسية في بطاقة ذكية واحدة، مما يُعفي ذوي الإعاقة من عناء التنقل بين مختلف الجهات للحصول على حقوقهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:

  1. الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا
  2. الضغط على أيقونة "كارت الخدمات المتكاملة".
  3. إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  4. النقر على زر "استعلام".
  5. سيظهر لك الموقع حالة طلبك (تحت الإجراء، تم الموافقة، تم الرفض) مع إمكانية طباعة بطاقة الكارت.

 

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

 

لتحري الدقة في تحديد احتياجات ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المناسبة، يتم إجراء كشف طبي لكل متقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة. يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

  1. الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
  2. الضغط على أيقونة "كارت الخدمات المتكاملة".
  3. إدخال الرقم القومي الخاص بك.
  4. النقر على زر "استعلام".
  5. سيظهر لك الموقع نتيجة الكشف الطبي (لائق، غير لائق، طلب استكمال أوراق).

موقع وزارة التضامن الاجتماعي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

لينكات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الإعاقة، تشمل:

  • سهولة الحصول على الخدمات: يُمكن استخدام الكارت للحصول على مختلف الخدمات من مختلف الجهات الحكومية دون الحاجة إلى تقديم أوراق إضافية.
  • توفير الوقت والجهد: يُقلل الكارت من عناء التنقل بين مختلف الجهات لإنهاء المعاملات، مما يُوفر الوقت والجهد على ذوي الإعاقة.
  • الحصول على الخدمات المُستحقة: يُساعد الكارت في ضمان حصول ذوي الإعاقة على جميع الخدمات المُستحقة لهم دون أي عراقيل.
  • تحسين جودة الحياة: يُساهم الكارت في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة من خلال تسهيل حصولهم على احتياجاتهم الأساسية.
كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي كارت الخدمات المتكاملة حياة كريمه ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي

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