من هنا.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مبادرة "كارت الخدمات المتكاملة" بهدف توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات.

يجمع هذا الكارت العديد من الخدمات الأساسية في بطاقة ذكية واحدة، مما يُعفي ذوي الإعاقة من عناء التنقل بين مختلف الجهات للحصول على حقوقهم.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: من هنا الضغط على أيقونة "كارت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي الخاص بك. النقر على زر "استعلام". سيظهر لك الموقع حالة طلبك (تحت الإجراء، تم الموافقة، تم الرفض) مع إمكانية طباعة بطاقة الكارت.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

لتحري الدقة في تحديد احتياجات ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات المناسبة، يتم إجراء كشف طبي لكل متقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة. يمكنك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي. الضغط على أيقونة "كارت الخدمات المتكاملة". إدخال الرقم القومي الخاص بك. النقر على زر "استعلام". سيظهر لك الموقع نتيجة الكشف الطبي (لائق، غير لائق، طلب استكمال أوراق).

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات لذوي الإعاقة، تشمل: