وليد الخشاب: نجيب الريحاني الرائد الأول للكوميديا الإنسانية بالعربية

تحدث الشاعر الأكاديمي دكتور وليد الخشاب، عن الاقتباس والكوميديا في السينما، تحديدا الفنان الراحل نجيب الريحاني، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بدار المرايا للثقافة والفنون.

الريحاني اعتمد على الاقتباس

واستهل أستاذ الدراسات العربية بجامعة يورك بكندا حديثه بمقدمة عن الاقتباس في السينما، مشيرا إلى الاقتباس عمود السينما العربية الفقري في زمن الأبيض والأسود، فالقصص الجادة والهزلية معًا تعتمد على درجات مختلفة من الاقتباس. والنقل الجزئي أو الكلي عن الغرب، والاستلهام والمزج بين مصادر غربية مختلفة، كلها حالات من الاقتباس.

وأوضح “الخشاب”، تتجلى هذه الأشكال والدرجات من الاقتباس في السينما، أو في فنون الكوميديا من غناء فكاهي ومسرح ضاحك وسينما مرحة، كما تتجلى حالات الاقتباس المختلفة في المجتمعات العربية التي نقلت منتجات ومنشآت وممارسات الحداثة عن طريق الاقتباس، سواء في الإنتاج الثقافي من رواية ومسرح، أو في الإدارة والسياسة من برلمان وأحزاب.

وليد الخشاب خلال اللقاء

كوميديا نجيب الريحاني لم تقتصر على التهريج أو الإضحاك المحض

وعرج وليد الخشاب للحديث عن الريحاني لافتا إلى نجيب الريحاني يبدو الرائد الأول للكوميديا الإنسانية بالعربية، في القرن العشرين، كوميديا لا تقتصر على التهريج أو الإضحاك المحض، واعتمد مسرحه ثم إنتاجه السينمائي على الاقتباس، لا سيما من أصول فرنسية مثلما في مسرحية "الجنيه المصري"، "السكرتير الفني" المقتبسة عن مسرحية "ياقوت/توباز" لمارسيل بانيول، والتي نجد لها صدى في فيلم "غزل البنات". كذلك في مسرحية "لو كنت حليوة" المأخوذة عن فودفيل فرنسي مشهور والتي تحولت إلى الفيلم الشهير "أبو حلموس". لكن الريحاني مع بديع خيري اقتبسا أيضًا بعض المصادر الأمريكية مثلما في "غزل البنات" وربما في الفيلم الشهير "سي عمر". يشتهر الريحاني بالاقتباس عن المصادر الفرنسية، لكن عندما تعاون مع أنور وجدي في "غزل البنات" شارك في فيلم مقتبس عن فيلم أمريكي "مخل بالشرف للغاية" (1931) (Strictly Dishonorable)

التمصير عند الريحاني زاد من الجرعة الأخلاقية أو مسحة النقد الاجتماعي

وتساءل وليد الخشاب: هل هناك ما يميز أفلام الريحاني المقتبسة عن أصول فرنسية، عن تلك المقتبسة عن أصول أمريكية؟ وهل صحيح ان التمصير عند الريحاني يزيد من الجرعة الأخلاقية أو مسحة النقد الاجتماعي، مقارنة بالأصول الغربية لأعماله؟ أم أنه يتعمد اقتباس نصوص غربية تتيح مساحة من التفلسف في أحوال المجتمع؟ وهل يفعل ذلك لأنه يريد أن يجتذب اعترافا نقديا بقيمة فنه العالية؟ أم لأن السوق المصرية تتطلب قدرًا من الموعظة كجزء من الخلطة التجارية كملمح تراثي؟.

وأردف وليد الخشاب: تعمد الكوميديا إلى تصوير لحظات تجاوز أخلاقي وخلخلة للأعراف الاجتماعية، ثم تأتي خاتمة القصة فتعدل الميزان وتطمئن الجمهور أو المستمع وتعيد الأمور على نصابها. فمثلًا نرى في ختام "سي عمر" أن نجيب الريحاني -رغم أنه شارك في الاحتيال على الأسرة التي استضافته وادعى أنه ابنها كذبًا- إلا إنه يقع في حب الابنة زوزو شكيب ويتزوجها، فبذلك يصير بمعنى ما ابنا للأسرة، لا محتالا مدعيًا من خارجها.