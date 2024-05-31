الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسئول إسرائيلى: هناك اقتراح مطروح يتضمن ترتيبات لهدنة فى قطاع غزة

غزة
غزة

أكد مسئول إسرائيلي لـ"رويترز"، أن هناك اقتراحا متسقا مطروحا يتضمن ترتيبات لهدنة في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

لن تكون هدنة أو وقفا للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين

كما أكد المسئول، أنه لن تكون هدنة أو وقفا للقتال في غزة، ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين.

 في حالة عدم الرد على هذا العرض سنمضي في حرب مكثفة على قطاع غزة

وأضاف: "إذا كانت حماس تعتقد أن بوسعها إملاء الشروط أو التوصل عبر الابتزاز لوقف إطلاق النار فهي مخطئة"، وتابع: "في حالة عدم الرد على هذا العرض سنمضي في حرب مكثفة على قطاع غزة".

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