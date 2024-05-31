الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

34 مدرسة تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد بالإسكندرية

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اعتماد 34 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية في الإدارات التعليمية التسع بعد حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تم زيارتها خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأشار “أبوزيد” إلى أن المدارس التي تم اعتمادها منها 21 مدرسة لمرحلة رياض أطفال و9 مدارس للمرحلة الابتدائية و4  مدارس للمرحلة الإعدادية، ليصبح إجمالي المدارس المعتمدة بالإسكندرية 452 مدرسة.

وأوضح مدير المديرية أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تم إنشاؤها بالقانون رقم 82 لسنة 2006، وهي تُعَد إحدى الركائز الرئيسة للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليًّـا.

كما تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة، والتنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة، ودعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي، وتأكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة، والتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

مديرية التربية والتعليم اعتماد 34 مدرسة محافظة الاسكندرية جودة التعليم والاعتماد شهادة الاعتماد

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