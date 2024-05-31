محافظ أسيوط: توريد 172 ألف طن قمح محلي منذ بدء التوريد حتى الآن

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2024 بجميع المواقع التخزينية بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع.

يأتي ذلك وفقًا للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات حيث ارتفعت كمية محصول القمح المحلي الموردة لتصل إلى 172 ألف و371 طن قمح حتى اليوم.

تقديم تسهيلات المزارعين وانهاء الإجراءات في أسرع وقت



أشار اللواء عصام سعد الى أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأوضح المحافظ أن الصوامع تشهد زيادة في كميات التوريد خاصة وإنه تم حصاد كامل المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة والتي تبلغ 174 ألف و757 فدان بمختلف القرى والمراكز لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم مستحقاتهم المالية أول بأول فضلًا عن التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث في هذا الشأن.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتذليل العقبات أمام الموردين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق.

وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن شون البنك الزراعي المصري قد استقبلت 45543 طن و948 كجم والشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) قد استقبلت حوالي 39960 طن و891 كجم فضلًا عن توريد 58510 طن و648 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب وتوريد 20348 طن لشركة الوحدة لطحن الغلال بالإضافة إلى استقبال 8008 طن و70 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة بإجمالي كمية تصل إلى 172 ألف و371 طن و557 كجم.

وأوضح استمرار أعمال توريد محصول القمح متواصلة حتى انتهاء موسم التوريد في نهاية أغسطس 2024 أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.



يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على ارقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.