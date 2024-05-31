رامى المتولى: "القاهرة الإخبارية" أعادت لمصر ريادتها دوليًا

قال الناقد الفني رامي المتولي إن قناة "القاهرة الإخبارية" استحقت بجدارة جائزة التميز من دولة البحرين، وتستحق عشرات الجوائز الأخرى لما قدمته من نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة للغاية. وهذا ما يُظهر مدى التفوق الكبير للقناة على كافة القنوات الإخبارية الأخرى الموجودة في المنطقة، وذلك تبعًا للاحترافية الشديدة والحيادية التي تؤكدها القناة في كل يوم.

وأشار إلى أنها تناولت الأحداث الساخنة حول العالم بشكل منهجي ذى أسس علمية شديدة تؤكد نجاح المسئولين على القناة.



ولفت "المتولى" إلى أن القناة حققت العديد من النجاحات المهنية والانفرادات بشكل سريع ومتتالٍ، ما يؤكد حقها في أن تكون الحصان الرابح لمصر في مجال القنوات الإخبارية، وقد أعادت لمصر هيبتها دوليًا من خلال قناة تحقق لها الكثير من الأماني التي حلمنا بها قبل انطلاقها بهذا الشكل الضخم.

وأكد أن "القاهرة الإخبارية" قدمت نقلة نوعية مهمة في صناعة الإعلام المصري والعربي، حيث تعتمد على أحدث التقنيات في مجال نقل وصناعة المحتوى بشكل احترافي، وذلك من خلال اعتمادها على كفاءات في مختلف مجالات الإدارة والإعداد والتحليل والتصوير والتنفيذ والإخراج.

وأوضح أن الجميع في "القاهرة الإخبارية" لديه خبرة شديدة ظهرت بوضوح في المواقف الهامة والمصيرية في الأحداث التي يقومون بتغطيتها.

كما أشار إلى أنه تم تدريب عناصر القناة على مختلف المهارات من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرها، مؤكدًا أن "القاهرة الإخبارية" دائمة التصويب لأي أخطاء تظهر، ما يظهر مدى احترافية جميع الموظفين فيها من رؤساء ومراسلين وغيرهم.

وختم "المتولى" بالقول: "أصبحت القاهرة الإخبارية مصدرًا موثوقًا ينقل كافة القنوات في العالم عن أخبارها الحصرية من خلال الانفرادات التي يقدمها مذيعوها ومراسلوها، بعد اعتمادها على الدقة والمصداقية والموضوعية وأعلى درجات المهنية بشكل ملفت للانتباه".