القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اشتباكات المقاومة مع قوات الاحتلال فى رفح

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن القصف المدفعي تجدد في الجهة الشرقية من معبر رفح، وتصاعدت ألسنة الدخان بالتزامن مع وجود إحدى مروحيات جيش الاحتلال تطلق النار في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى وقوع اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال، حيث استهدفت المقاومة الآليات والدبابات العسكرية الإسرائيلية في محيط بوابة صلاح الدين، ورد جيش الاحتلال بهجوم كبير بربري، بقصف مدفعي شرق وغرب مدينة رفح أتبعه وصول طائرات الاستطلاع التي أتت بكثافة، فوق مدينة رفح.

كان بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، قال إن قوات الاحتلال تطلق القذائف والرصاص باتجاه كل الأحياء في رفح، رغم الاكتظاظ السكاني، وشوهدت المروحيات أيضًا تطلق النار بكل الاتجاهات.