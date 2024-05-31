الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدكتور سويلم يتفقد حالة الري وتطهيرات الترع بمحافظتى الإسماعيلية والسويس

هاني سويلم
هاني سويلم

 

فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات، وللإطمئنان على حالة الرى خلال فترة أقصى الإحتياجات.. قام الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الجمعة الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٤ بزيارة لمحافظتى الاسماعيلية والسويس لتفقد حالة الرى وتطهيرات الترع بنطاق المحافظتين.

والتقى الدكتور سويلم بالسيد اللواء أ.ح/ عبد المجيد صقر محافظ السويس الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء صقر موقع كوبرى السنوسي القديم الجارى إزالته على ترعة السويس بالكيلو ٧٤.٠٠.. حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة إزالة الخوازيق الخاصة بالكوبري القديم داخل القطاع المائي للترعة، والتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لإزالة كافة التراكمات من داخل القطاع المائي ورفع النواتج من على الجسر لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريق المجاور للترعة.

كما وجه سيادته بالتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الرى لإلتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع.

كما وجه الدكتور سويلم بمتابعة أجهزة الرى بالمحافظة لكافة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى.

كما وجه سيادته بالتنسيق الدائم بين اجهزة وزارتى الرى والإسكان والمحافظة فيما يخص مناسيب المياه أمام محطة مياه شرب السويس للتأكد من استيفاء المناسيب المطلوبة أمام المحطة.

 

- متابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة فى السويس وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها
 

 

وعقب ذلك.. تفقد الدكتور سويلم والمهندس/ أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية موقف التطهيرات على ترعة الإسماعيلية.. حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كافة اعمال التطهيرات علي الترعة، والتوجيه بتركيب صاولة فاصلة بين ادارتى رى القليوبية والإسماعيلية لحجز ورد النيل على أن يتم تنفيذ الصاولة بالتشغيل الذاتي بمعرفة الإدارة المركزية للصيانة الوقائية.

كما تم التطرق لموقف تجربة الإستفادة من ورد النيل من خلال إستخدامه فى عمل سماد كمبوست، حيث وجه الدكتور سويلم بتقييم التجربة الجارى تنفيذها للنظر فى تكرارها حال نجاحها.
 

هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى محافظتى الاسماعيلية لسويس الرى الترع

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