إسبانيا تعلن رفضها أي تقييد تفرضه إسرائيل على أنشطة قنصليتها في القدس

أعربت إسبانيا، اليوم الجمعة، عن رفضها أي تقييد تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين.

أرسلنا مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ إن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني خلال تصريحات لإذاعة أوندا سيرو، أنه لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل، مضيفا إن بلاده طلبت من إسرائيل العودة عن هذا القرار.

البيرو تطالب إسرائيل بتنفيذ قرارات "العدل الدولية" فورًا

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت جمهورية البيرو، إسرائيل بالتنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضية.

كما دعت البيرو في بيان أعربت فيه عن "فزعها وأسفها" لاستشهاد عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال في خيام اللاجئين في رفح جنوب غزة، مجلس الأمن إلى اعتماد أحكام عاجلة وفقًا لولايته سعيًا لتحقيق السلام والأمن، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكدت البيرو أنها ستواصل، من خلال تأكيد التزامها بالتعددية والقانون الدولي والحل السلمي للنزاعات، الدعوة إلى حل الدولتين، تعيشان معًا في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا وفقًا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

واستشهد ما لا يقل عن 45 شخصًا، بينهم العديد من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 200 آخرين في قصف جوي شنته إسرائيل ليل الأحد الماضي على مخيم النازحين شمال غرب رفح، ما تسبب في نشوب حريق كبير في خيام النازحين..