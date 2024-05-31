"القاهرة الإخبارية": المستوطنون قطعوا مرور شاحنات المساعدات من كرم أبو سالم

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك منع لأغلب شاحنات المساعدات التي توجهت من محيط معبر رفح لمعبر كرم أبو سالم.

عودة 72 شاحنة مرة أخرى للمنطقة اللوجيستية من معبر كرم أبو سالم

وأوضح أن 92 شاحنة توجهت لمعبر كرم أبو سالم، عاد منها 72 شاحنة مرة أخرى للمنطقة اللوجيستية محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.

تظاهرات للمستوطنين منعوا وقطعوا خلالها الطريق على مرور الشاحنات

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه تردد أن سبب عودة الشاحنات هو القيام بعمليات عسكرية في محيط كرم أبو سالم، لكنه تردد أيضًا أن السبب تظاهرات المستوطنين الذين منعوا وقطعوا الطريق على مرور الشاحنات، وهو مشهد تكرر كثيرا.

وأردف أن الاحتلال منع دخول أي شاحنات وقود، سوى 4 شاحنات سولار عبرت إلى قطاع غزة، ومكتب غزة الحكومي، أعلن توقف 98% من المخابز لعدم توفر الوقود، كما أعلن أن 22 ألف مريض في غزة يحتاجون للنقل إلى الجانب الآخر من المعبر.

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