الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": المستوطنون قطعوا مرور شاحنات المساعدات من كرم أبو سالم

المساعدات
المساعدات

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن هناك منع لأغلب شاحنات المساعدات التي توجهت من محيط معبر رفح لمعبر كرم أبو سالم.

عودة 72 شاحنة مرة أخرى للمنطقة اللوجيستية من معبر كرم أبو سالم

 وأوضح أن 92 شاحنة توجهت لمعبر كرم أبو سالم، عاد منها 72 شاحنة مرة أخرى للمنطقة اللوجيستية محملة بالبضائع والمساعدات الإنسانية.

 تظاهرات للمستوطنين منعوا وقطعوا خلالها الطريق على مرور الشاحنات

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه تردد أن سبب عودة الشاحنات هو القيام بعمليات عسكرية في محيط كرم أبو سالم، لكنه تردد أيضًا أن السبب تظاهرات المستوطنين الذين منعوا وقطعوا الطريق على مرور الشاحنات، وهو مشهد تكرر كثيرا.

وأردف أن الاحتلال منع دخول أي شاحنات وقود، سوى 4 شاحنات سولار عبرت إلى قطاع غزة، ومكتب غزة الحكومي، أعلن توقف 98% من المخابز لعدم توفر الوقود، كما أعلن أن 22 ألف مريض  في غزة يحتاجون للنقل إلى الجانب الآخر من المعبر.

 

اقرأ أيضًا:

"القاهرة الإخبارية": مروحيات الاحتلال تطلق النار في محيط الجانب الفلسطيني من معبر رفح

القاهرة الإخبارية رفح المساعدات شاحنات المساعدات معبر كرم

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مروحيات الاحتلال تطلق النار فى محيط الجانب الفلسطينى من معبر رفح

"حزب الله" اللبنانى يعلن استهداف موقع البغدادى الإسرائيلى بصواريخ ‏بركان

إسبانيا: نرفض كل تقييد إسرائيلى لنشاط قنصليتنا فى القدس

المكتب الإعلامى بغزة: توقف 98% من المخابز و700 بئر مياه عن العمل

ميدفيديف: روسيا لا تخادع عندما تتحدث عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية التكتيكية

جرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا بحى التفاح شرق غزة

حزب الله اللبنانى يعلن قصف ثكنة برانيت الإسرائيلية بصواريخ بركان

يُضعف العضلات.. ممثل الرابطة الطبية الأوروبية يُحذر من تأثير "كوفيد" طويل الأمد

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"