محصول القرن.. كيف نجحت مصر في زراعة "الكسافا" بديل القمح؟

كشف الدكتور صفي الدين متولي نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تفاصيل نجاح زراعة الكسافا، التي تُعتبر بديلاً للقمح وتعد محصول القرن.

ماهو الكسافا؟

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى، أن “الكسافا” نبات "ساقي" يزرع في الأرض وتخرج منه درنات مثل البطاطا وهو استوائي وتوطينه في أمريكا الجنوبية وله أهمية اقتصادية، موضحا أن ثمرة النبات درنية.

وتابع: "هذا النبات له مميزات من حيث الإنتاجية الخاصة بعمليات كبديل للقمح في استخداماته، لافتا إلى أن مكونات نبات الكسافا الطبيعة 65% منه يستخدم كاستخدام آدمي في النشا والدقيق و21% منه يستخدم كنشا و14% يستخدم على أنه مواد علفية".

وأضاف: "مميزاته أنه يزرع في مناطق صحراوية قليلة التسميد ومناطق هامشية ولا ينافس القمح في مناطق زراعته، ويزرع في شهر إبريل ويتم حصاده في ديسمبر وهو نبات ممتد القدرة ويستطيع التحمل لفترات وانتاجيته جيدة".

وعن مميزاته الاقتصادية، أكد أن فيه نسبة عالية ينتج 4 أضعاف البطاطس والدقيق، لكن بجودة أقل عن القمح المعروف وليس بنسبة كبيرة وتصل إنتاجيته من 5 طن إلى 40 طن أي 6 أضعاف القمح، حسب كفاءة المزارع والتربة والمنطقة.

وقال الدكتور نائب رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه له مميزات في لإنتاج الدقيق ويستخدم في جميع المأكولات ذات المواصفات الطبية، وإن كان له عيوب ويتم تفاديها في المعالجة، وهي صعوبة هضمه إن لم يتم معالجته بشكل كاف.