بعد تصدرها التريند بـ"الوصفة السحرية".. أزمات لقاء سويدان

تصدرت الفنانة لقاء سويدان محركات البحث خلال الساعات الماضية، بشخصيتها في مسلسلها الجديد الوصفة السحرية، المقرر عرضه يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل الساعة 8 مساء على قناة dmc ومنصة watch it حيث يعد أول أعمال الأوف سيزون على قنوات المتحدة.

لقاء سويدان العروس المنتظرة



وخلال الفترة الماضية أثارت لقاء سويدان الجدل أكثر من مرة، كانت أبرزها تلك التي ظهرت فيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، وهي تجري تحضيرات العروس، وتخضع لجلسة ميكب اثناء ارتدائها فستان زفاف، وهو ما دفع جمهورها للسؤال عن ما إذا كانت هي العروس المنتظرة أم أن الأمر مجرد مشهد في عمل فني.

مشادة بينها وبين ميدو عادل

الأزمة الثانية التي أثارت بها الفنانة لقاء سويدان الجدل كانت عقب صفعها للفنان ميدو عادل على وجهه بالقلم أثناء مشهد جعمهم في إحدى المسرحيات على خشبة المسرح بعد أن تم إسدال الستار عليهما، الأمر الذي تطور كثيرًا لوصلة من السُباب والتعدي اللفظي بين الطرفين، مما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل وفتح تحقيق للفصل بينهما

انفصالها عن حسين فهمي

القصة الثالثة التي أثارت بها الفنانة لقاء سويدان الجدل كانت عقب انفصالها عن الفنان القدير حسين فهمي بعد زواج استمر نحو 4 سنوات، لتخرج بعدها الفناة بتصريحات مثيرة للجدل كان أبرزها أنها هي من تسببت في الطلاق والانفصال بينهما بسبب غيرتها الشديدة التي حالت دون استمرار زواجهما