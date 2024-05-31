كيفية احتواء الآباء الأبناء بعد ظهور نتائج الامتحانات؟

يعتبر ظهور نتائج الامتحانات من الأوقات التي تنتظرها الأسرة بفارغ الصبر، وذلك للاطمئنان على مستوى الطلاب بالنسبة للأسرة، أو طلب الهدايا من قبل الأبناء بسبب تفوقهم.

في هذا الصدد، قدمت خبيرة الإرشاد الأسري ميادة عابدين، لـ"الدستور"، بعض النصائح للتعامل مع أبنائهم بشكل إيجابي وبناء، بعد ظهور نتيجة امتحانات أخر العام.

قالت "عابدين"، إنه يجب على الأهالي الاعتراف بقدرات أولادهم، حيث لكل شخص قدراته العقلية الخاصة به، ولا يجب ألا يلقي الآباء باللوم على أولادهم فقط، فحصاد العام هو مسؤولية الأبوين، وهما أيضًا شركاء أبنائهم فيما زرعوه. يجب أن يكون التفاعل بعد ظهور النتائج إيجابيًا وداعمًا.

كما لا بد من تقدير الجهود والتوفيق، حيث يجب أن يعي الآباء أن ارتفاع الدرجة وتميزها لا يعني أن أبنائهم هم الأفضل على الإطلاق، وإنه توفيق من الله في تربيتهم واجتهادهم في الامتحانات، لذا يجب أن يكونوا رفقاء بمشاعر الآخرين.

وأضافت أن يكون هناك نوع من النقاش اللين والتشجيع، حيث يجب أن يكون النقاش بين الآباء والأبناء بحب ووعي، والذي يمكن أن يرفع معنويات الأبناء ويعطيهم الثقة بأنفسهم وبمستقبلهم الأكاديمي.

ونوهت إلى أنه يجب مشاركة كل أفراد الأسرة في الاحتفال معًا، فهذا يسهم في بناء جسور المحبة والتواصل بين أفراد الأسرة، في حال رسوب الطالب.

وطالبت "عابدين" بضرورة أن يعلم الآباء أن النجاح في الحياة يلزمهم أكثر من الدرجات النهائية، كما أن محبة الأبناء يجب أن تكون غير مشروطة بتفوقهم الدراسي.