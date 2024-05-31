إصابة عاملين باختناق فى حريق بمطعم وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق نشب في مطعم سوري شهير، بشارع سوتر أمام كلية الحقوق بمجمع الكليات بنطاق حي وسط، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ يفيد بنشوب حريق في مطعم

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد اندلاع حريق بمطعم كرم شام للمأكولات السورية بشارع سوتر أمام كلية الحقوق بمجمع الكليات بحي وسط ووجود مصابين.

الفحص: الحريق سببه مدخنة المحل

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية والحريق، ومسئولو حي وسط وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في مدخنة المحل الصاعدة إلى أعلى.

وأسفر الحادث عن إصابة عاملين بالمحل هما "مصطفى. م"، 39 سنة، و"مدحت.م"، 21 سنة، باختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى الأميري الجامعي للعلاج، ويوجد احتراق بأجزاء من المحل.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت طلب تراخيص المطعم، واشتراطات الأمان والحريق به.