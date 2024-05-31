أكسيوس: الولايات المتحدة تستشيط غضبًا بعد إدانة ترامب التاريخية

غضب عميق تغلغل في أركان الحزب الجمهوري عقب الإدانة التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بـ34 تهمة جنائية.

وقال موقع "أكسيوس"، في تقرير بعنوان "أمريكا تغلي على حق"، إنه "لا أحد يعرف كيف سيؤثر الحكم على نتيجة الانتخابات، ولكن التأثير المباشر الذي لا يمكن إنكاره هو تغير النسيج السياسي الأمريكي بشكل جذري".

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للديمقراطيين فإن إدانة ترامب دليلٌ قاطع على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فيما يعتبره الجمهوريون بمثابة استهزاء بنظام العدالة المصمم لغرض واحد وهو منع ترامب من استعادة حكم البيت الأبيض.

وأضاف: "إلى جانب السخط الواسع النطاق، أثارت إدانة ترامب في جميع التهم الجنائية الأربع والثلاثين في قضية الأموال والرشوة في نيويورك نوعين من ردود الفعل بين مؤيديه".

ووفقًا للتقرير، يسعى اللاعبون الجمهوريون إلى توجيه المحافظين نحو جمع التبرعات والنشاط والالتزام بالتصويت على خروج الرئيس بايدن من منصبه في نوفمبر، حيث كتب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، على منصة جمع التبرعات للحزب الجمهوري التي تعطلت في الساعات التي تلت صدور الحكم: "لا تغضب من هذه المهزلة فحسب، بل تعادل!".

وقال المستثمر التكنولوجي ديفيد ساكس، على تويتر: "هناك الآن قضية واحدة فقط في هذه الانتخابات: ما إذا كان الشعب الأمريكي سيدعم أن تصبح الولايات المتحدة جمهورية موز".

وقال الخبير الاستراتيجي الجمهوري أليكس بروسويتز، لموقع "أكسيوس": "لا أريد أن أكون ديمقراطيًا في الوقت الحالي. إنه يطلق العنان لمستويات غير مسبوقة من الوحدة بين الجمهوريين لم أرها من قبل في سنوات ترامب".

ردود فعل تهديدية

إدانة ترامب في التهم الجنائية أثارت العديد من الأسئلة بين المحافظين المتشددين والموالين لترامب، كما أثار الحكم ردود فعل تهديدية، مع نشر العديد من الجمهوريين في مجلس النواب صورًا لأعلام حملها المتظاهرون المؤيدون لترامب خلال هجوم الكابيتول في 6 يناير، بما في ذلك العلم الأمريكي المقلوب الذي شاركته النائبة مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا).

وقال التقرير: "إن التهديدات بالعنف السياسي كانت ترتفع بشكل كبير حتى قبل إدانة ترامب. لكن المناخ من الآن وحتى يوم الانتخابات سوف يصبح أكثر سُميَّة، حيث أعرب المشرعون من كلا الجانبين عن مخاوفهم بشأن الاضطرابات المحتملة التي يحرض عليها ترامب أو حلفاؤه".

وقال مايك ديفيس، المرشح المحتمل للمدعي العام، لموقع "أكسيوس": "إنه يريد من المدعين الجمهوريين في جورجيا وفلوريدا أن يفتحوا تحقيقات جنائية مع الديمقراطيين بتهمة التآمر للتدخل في الانتخابات من خلال توجيه الاتهام إلى ترامب".

وقال المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، إن "هذه معركة الخير ضد الشر".

وقال تاكر كارلسون: "هذا لن يوقف ترامب. سيفوز بالانتخابات إذا لم يُقتل أولًا. لكنه يمثل نهاية نظام العدالة الأكثر عدالة في العالم. أي شخص يدافع عن هذا الحكم يشكل خطرًا عليك وعلى عائلتك".

وقال المؤرخ تيم نفتالي: "لقد دخلنا منطقة سياسية وقانونية جديدة. سوف يجبر دونالد ترامب الآن كل مرشح من الحزب الجمهوري على تدمير نظامنا القضائي".

وسرعان ما ثبت نفتالي أنه كان على حق، حيث أصدر حاكم ولاية ماريلاند السابق، لاري هوجان، والمرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ، بيانًا دعا فيه جميع الأمريكيين إلى "احترام الحكم" و"سيادة القانون".

ورد كريس لاسيفيتا، المدير المشارك لحملة ترامب، بصراحة: "حملتك انتهت".

وغردت المتحدثة السابقة باسم ترامب، سارة ماثيوز، قائلة: "لدى الكثير من الأفكار التي تتسابق في ذهني الآن، ولكن الأهم من ذلك كله أن أصلي من أجل سلامة القاضي والمحلفين والادعاء والشهود وعائلاتهم".