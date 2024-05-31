الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميا.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 والرابط

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يترقب آلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي أزهر معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر جوجل من خلال بوابة الأزهر الشريف، ويأتي ذلك عقب إنهاء الطلاب ثالثة إعدادي أزهر 2024 امتحاناتهم في يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 من مايو 2024، والتي استمرت لمدة (7) أيام.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإزهرية 2024 وخطوات الحصول عليها، ورابط النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ومن المقرر أن سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الأيام المقبلة، وذلك يكون عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد كافة الدرجات التي تجرى في “كنترولات” في بعض المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وحدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية لعام 2024 للترم الثاني بمجموع 245 درجة، على أن ستكون النتيجة الإجمالية للشهادة (490 درجة).

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024

يتمكن جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2024 من “هنا”.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

اعرف نتيجتك.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم

اقرأ أيضا:

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. السبت المقبل

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ولطلاب (الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024) الراغبين في الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في 2024 فور إعلانها رسميًا في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويمكنهم اتباع هذه الخطوات التالية:

  1. يقوم الطالب بالدخول على موقع الرسمي في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.
  2. ثم اضغط على زر “خدمات الأزهر الشريف”.
  3. ثم حدد القسم الخاص ب نتيجة الشهادة الإعدادية في عام 2024.
  4. قم بتحديد المنطقة التابعة لها طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.
  5. ثم يقوم طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
  6. وأخيرا انقر على الخانة المخصصة للاستعلام، ثم ترقب قليلًا وسوف يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 الخاصة بالطالب.
ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الازهرية الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 نتيجة الإعدادية الأزهرية 2024 الاعدادية الأزهرية

مواد متعلقة

ارقام جلوس الثانوية الازهرية 2024 عبر بوابه الازهر الالكترونية

بالتواريخ| جدول مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 (مستند)

الأكثر قراءة

"جماجم وجثث وصواريخ".. أهالى شمال غزة يتفقدون منازلهم عقب انسحاب الاحتلال (صور)

عاجل| "القاهرة الإخبارية" تكشف شرط "نتنياهو" لوقف القتال فى غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة