رسميا.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 والرابط

يترقب آلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي أزهر معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر جوجل من خلال بوابة الأزهر الشريف، ويأتي ذلك عقب إنهاء الطلاب ثالثة إعدادي أزهر 2024 امتحاناتهم في يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 من مايو 2024، والتي استمرت لمدة (7) أيام.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإزهرية 2024 وخطوات الحصول عليها، ورابط النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ومن المقرر أن سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الأيام المقبلة، وذلك يكون عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد كافة الدرجات التي تجرى في “كنترولات” في بعض المعاهد الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وحدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية لعام 2024 للترم الثاني بمجموع 245 درجة، على أن ستكون النتيجة الإجمالية للشهادة (490 درجة).

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024

يتمكن جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2024 من “هنا”.

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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

ولطلاب (الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024) الراغبين في الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في 2024 فور إعلانها رسميًا في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويمكنهم اتباع هذه الخطوات التالية: