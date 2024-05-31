رسميا.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 والرابط
يترقب آلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي أزهر معرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر جوجل من خلال بوابة الأزهر الشريف، ويأتي ذلك عقب إنهاء الطلاب ثالثة إعدادي أزهر 2024 امتحاناتهم في يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 من مايو 2024، والتي استمرت لمدة (7) أيام.
موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية الأزهرية 2024
وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإزهرية 2024 وخطوات الحصول عليها، ورابط النتيجة.
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
ومن المقرر أن سيتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 في الأيام المقبلة، وذلك يكون عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد كافة الدرجات التي تجرى في “كنترولات” في بعض المعاهد الأزهرية.
نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
وحدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية لعام 2024 للترم الثاني بمجموع 245 درجة، على أن ستكون النتيجة الإجمالية للشهادة (490 درجة).
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024
يتمكن جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في الترم الثاني 2024 من “هنا”.
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خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
ولطلاب (الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024) الراغبين في الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية في 2024 فور إعلانها رسميًا في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، ويمكنهم اتباع هذه الخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول على موقع الرسمي في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.
- ثم اضغط على زر “خدمات الأزهر الشريف”.
- ثم حدد القسم الخاص ب نتيجة الشهادة الإعدادية في عام 2024.
- قم بتحديد المنطقة التابعة لها طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.
- ثم يقوم طالب الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- وأخيرا انقر على الخانة المخصصة للاستعلام، ثم ترقب قليلًا وسوف يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 الخاصة بالطالب.