الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": إصابة مبنى فى "المطلة" بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان

صاروخ
صاروخ

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، إصابة مبنى في منطقة المطلة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان، وذلك حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

اعتراض مُسيّرة فوق مستوطنة المطلة بعد محاولتها تجاوز الحدود من لبنان

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأنه تم اعتراض مُسيّرة فوق مستوطنة المطلة بعد محاولتها تجاوز الحدود من لبنان.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الشمالية خشية تسلل طائرات مُسيّرة من لبنان.

إعلام إسرائيلي منطقة المطلة جنوب لبنان لبنان إسرائيل

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