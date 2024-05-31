الدفاع المدني الفلسطيني: تدمير أكثر من 1000 منزل في منطقة مخيم جباليا

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، عن تدمير أكثر من 1000 منزل في منطقة مخيم جباليا، وفقًا لنبأ عاجل، أذاعته "القاهرة الإخبارية".

مجازر مروعة في غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ238، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومخيمات النصيرات والبريج وجباليا ومناطق أخرى وسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.