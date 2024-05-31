الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل أول حالة شفاء من السكري بعد اكتشاف "العلاج"

حالة شفاء من السكري
حالة شفاء من السكري

كشف الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، تفاصيل أول حالة شفاء من "السكري" بعد اكتشاف علاج بزراعة الخلايا في الصين، مؤكدا أنها جرت عن طريق الخلايا الجزعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، إن العلماء نجحت في تحويل الخلايا الجزعية وهي خلايا أولية إلى خلايا "بيتا"، وهي تلك الموجودة في البنكرياس، لإفراز الأنسولين للجسم.

أضاف: "يتم حقن الخلايا "البيتا"، في الجسم، لدرجة أن مريض النوع الأول لمرض السكري يستطيع أن يعيش 100 عام،  دون أن تتحول تلك الخلايا إلى سرطانية، نظرا لدراسات الأمان التي تم إجرائها ولكن لم تنتهي بعد".

وأكد الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، أن التجربة في حال نجاحها ستكون أملا كبيرا لمرضى السكري، والتي ستكون عوضا عن "الإنسولين"، مشددا على ضرورة الحفاظ على مريض السكر دون مضاعفات.

السكري السكر مرضى السكر الأنسولين الخلايا الجزعية

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