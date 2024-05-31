الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجهاد الإسلامي": المعركة ستحدد مصير إسرائيل والمنطقة وليس لنا إلا المقاومة والوحدة

محمد الهندي
محمد الهندي

 قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، إن المعركة الحالية ستحدد مصير إسرائيل والمنطقة وليس لنا إلا المقاومة والوحدة والتماسك الداخلي.

وأضاف "الهندي" في كلمته خلال المؤتمر القومي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، بفعل مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري كسرنا هيبة هذا الكيان وغطرسته إلى الأبد".

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الاحتلال أراد كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الميدان عبر الجرائم وفي السياسة والمفاوضات

وأضاف نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال أراد كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الميدان عبر الجرائم وفي السياسة والمفاوضات، متابعا "إذا تراجعنا فإن غزة ستسحق تماما وستدفع الثمن أضعافا مضاعفة عما دفعناه اليوم كما ستسحق المقاومة في المنطقة".

وأشار "الهندي" إلى أن هذه الفرصة مهيأة لبناء وحدة الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف عقيدتها وثرواتها وتاريخها.

 وتابع  "نحن في المقاومة لا نثق بأي تصريحات تخرج من الإدارة الأمريكية ونعتبرها شريكة بالعدوان على شعبنا ومنطقتنا"

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إسماعيل هنية: طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية عالميًا وفتح الباب للاعتراف بحقوق شعبنا

وسبق، وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية عالميا وفتح الباب للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "هنية" في كلمة له اليوم خلال المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثون في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "دورة طوفان الأقصى"، أن طوفان الأقصى يؤذن ببدء زمن التحولات الكبرى، مشددا على أن طوفان الأقصى وجه ضربة قاسية للكيان وأفقده ميزة الردع وكذلك الرأي العالمي.

وأشار إلى أن المقاومة في لبنان تقف اليوم مساندة لغزة، مشيرا إلي أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه، وذلك بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال هنية إن المقاومة أبلغت الوسطاء مجددا بمبادئ أي صفقة، وأن مطالبها لا تنازل عنها.

وأوضح أن الاحتلال يستخدم المفاوضات لاستمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني لذلك فإن فصائل المقاومة لا تقبل بأن تكون جزءًا من هذه المناورات، وتابع: استثمار هذه المعركة يتطلب موقفًا عربيًا وتحركًا جماهيريًا لاستنهاض حركة مناهضة للتطبيع.

الجهاد الإسلامي إسرائيل المقاومة الشعب الفلسطيني الادارة الامريكية

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