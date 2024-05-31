اننتشرت بشكل واسع.. ما مخاطر عملية تكميم المعدة؟

عملية تكميم المعدة، أو ما يعرف بجراحة تقليل حجم المعدة، هي إجراء جراحي يُستخدم لعلاج السمنة المفرطة، ويعتبرها البعض فعالة في فقدان الوزن وتحسين الصحة العامة، ولكنها ليست خالية من المخاطر والمضاعفات، بحسب ما ذكر في موقع "هيلث" المهتم بالمجال الطبي.

التسرب من خط التدبيس

أحد أخطر المضاعفات التي قد تحدث بعد عملية التكميم هو تسرب محتويات المعدة من خط التدبيس، ويحدث هذا عندما لا تلتئم الأنسجة بشكل صحيح أو عندما يكون هناك ضعف في خط التدبيس، وقد يؤدي هذا التسرب إلى التهابات خطيرة قد تتطلب إجراءات جراحية إضافية.

النزيف الداخلي هو خطر آخر مرتبط بعمليات التكميم، وقد يحدث النزيف في أثناء الجراحة أو بعد فترة من العملية، وفي بعض الحالات، قد يكون النزيف حادًا ويتطلب نقل دم أو إجراء جراحي لوقف النزيف.

بعد أي عملية جراحية كبيرة، يزيد خطر تكون الجلطات الدموية، يمكن أن تكون هذه الجلطات خطيرة إذا انتقلت إلى الرئتين (الانصمام الرئوي) أو إلى القلب. يتم اتخاذ تدابير وقائية، مثل استخدام مميعات الدم، لتقليل هذا الخطر.

العدوى

مثل أي عملية جراحية، هناك خطر الإصابة بالعدوى. يمكن أن تحدث العدوى في مكان الجراحة أو في أعضاء داخلية. يتطلب الأمر علاجًا بالمضادات الحيوية، وفي بعض الحالات، قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي إضافي.

ضيق المعدة

قد يحدث ضيق في المعدة بسبب تندب الأنسجة بعد الجراحة، ما يعيق مرور الطعام بشكل طبيعي، قد يحتاج المريض إلى إجراءات إضافية، مثل توسيع المعدة باستخدام البالون، للتعامل مع هذه المشكلة.

سوء التغذية

نظرًا لتقليل حجم المعدة، يمكن أن يعاني المريض من سوء التغذية بسبب عدم القدرة على تناول كميات كافية من الطعام. قد يحتاج المريض إلى تناول مكملات غذائية لتعويض النقص الغذائي.

ارتجاع المريء

زيادة حموضة المعدة والارتجاع المعدي المريئي هي مشاكل شائعة بعد عملية التكميم، وقد يتطلب الأمر تناول أدوية مضادة للحموضة لتخفيف الأعراض.

مشاكل نفسية

فقدان الوزن السريع والتغيرات الجذرية في شكل الجسم قد تؤدي إلى مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو اضطرابات في صورة الجسم. ينصح بالمتابعة النفسية لتقديم الدعم اللازم.

