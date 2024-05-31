الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (14 مليون جنيه). 

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

اتجار في النقد الأجنبي قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية المضاربة بأسعار العملات

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