الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إندريك يودع جماهير بالميراس بالدموع قبل الانضمام لريال مدريد (صور)

إندريك فيليبي
إندريك فيليبي

ودع النجم الشاب إندريك فيليبي، لاعب بالميراس البرازيلي جماهير فريقه، قبل مغادرته للانضمام إلى صفوف منتخب "السامبا"، ومن بعدها الانضمام لريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وذرف إندريك، الدموع عندما رفعت جماهير بالميراس، "تيفو" يحمل صورته، قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام سان لورينزو الأرجنتيني، في إطار دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024.

الانضمام لمنتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا

وسيسافر إندريك بعد ذلك إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا المقرر إجراؤها في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

و في يوليو، سيتوجه النجم الشاب إلى العاصمة الإسبانية لبدء الفترة التحضيرية مع ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد، حيث سينضم إلى زملائه البرازيليين فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، وإدير ميليتاو.

 اتفاق ريال مدريد مع بالميراس بشأن انتقال إندريك لصفوفه

وكان ريال مدريد، قد أعلن في 15 ديسمبر عام 2022، أعلن توصله لاتفاق مع بالميراس، بشأن انتقال إندريك لصفوفه، عند بلوغ اللاعب سن الثامنة عشرة، في يوليو من عام 2024.

ظهر إندريك لأول مرة مع الفريق الأول لبالميراس في عام 2022، وساهم اللاعب في فوز فريقه بلقب الدوري البرازيلي مرتين متتاليتين عامي 2022 و2023.

 

إندريك فيليبي إندريك بالميراس كوبا ليبرتادوريس سان لورينزو ريال مدريد

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