أوناش المرور ترفع الحطام.. إصابة 5 إثر انقلاب "ميكروباص" على "الدائري الإقليمي"

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناشها لرفع حطام حادث، انقلاب سيارة ميكروباص، انقلب على جانب الطريق الدائري الإقليمي مما أدى لإصابة 5 أشخاص.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

اختلال عجلة القيادة من السائق سبب الحادث

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 5 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى.