الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز العبور الجديدة يعقد القرعة الرابعة لحائزى الأراضى التى تم توفيق أوضاعها بجمعية الأمل

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، القرعة العلنية اليدوية الرابعة لحائزي ‏قطع الأراضي الذين تمت الموافقة على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم بنطاق جمعية الأمل سابقًا، وقاموا بالالتزام بالسداد حتى 2024/4/24 بعدد ٤١٤ ‏مواطنا.

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس الجهاز، أنه تم إجراء القرعة العلنية لتسكين قطع أراض بشرائح مساحات (276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2)، بحضور لفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومستشاري مجلس الدولة، تحقيقا لمبدأ الشفافية.

وعقب إجراء القرعة، أشاد المواطنون بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث تم إعلان النتيجة كما تم تسليم إخطار التخصيص للمواطنين في نفس الوقت.

وهنأ الدكتور أحمد إسماعيل، والعاملون بالجهاز، المواطنين الفائزين في القرعة العلنية الرابعة، وشكرهم على حسن تعاونهم.

نائب رئيس" هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات المرافق والطرق بالامتداد الجنوبي والتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة القاهرة الجديدة تفقد خلالها مشروعات المرافق والطرق بالامتداد الجنوبي والتجمع السادس بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي محمود، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للامتداد الجنوبي، ومسئولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

واستهل المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد أعمال المرافق الجارى تنفيذها بالامتداد الجنوبي لمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة تقارب 16 ألف فدان تقريبًا، لمتابعة معدلات التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات.

كما تفقد المهندس أمين غنيم، أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل التجمع السادس "مثلث الأمل"، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، وذلك لتنمية التجمع السادس؛ ليكون امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة بهدف خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بالمدينة.

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