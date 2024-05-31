الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليكيب: ليفربول ونيوكاسل مهتمان بالتعاقد مع برايان مبيمو

برايان مبيمو
برايان مبيمو

قالت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تتجه أنظاره نحو الكاميروني برايان مبيمو، مهاجم فريق برينتفورد.

يبلغ مبيمو من العمر 24 عامًا، ويُقدر تكلفته التسويقية حاليًا بنحو 40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

 مبيمو يجذب اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي

وانضم مبيمو إلى برينتفورد في عام 2019، قادمًا من تروا الفرنسي مقابل 6 ملايين يورو، ويمتد عقده مع الفريق الإنجليزي حتى صيف عام 2026.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبيمو يجذب اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي، بما في ذلك ليفربول ونيوكاسل يونايتد.

يُشير التقرير إلى أن مبيمو قد أثبت نفسه كأحد الهدافين البارزين في الدوري الإنجليزي، وأظهر استقرارًا خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، مما دفع نيوكاسل وليفربول للاهتمام به.

مبيمو: أرغب في اللعب في أكبر المسابقات وفي أفضل الأندية

وفي تصريحاته للصحيفة الفرنسية، قال مبيمو: "لقد قضيت خمس سنوات مع برينتفورد، النادي الذي ساعدني على النمو وتحقيق نجاح كبير، ولكن بالطبع، أرغب في اللعب في أكبر المسابقات وفي أفضل الأندية، إنه شيء مثير أن أرى اهتمام بعض الأندية الكبيرة بي".

يُذكر أن مبيمو قد سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة هذا الموسم في 27 مباراة شارك فيها مع برينتفورد في جميع المسابقات.

ليفربول برايان مبيمو برينتفورد مبيمو نيوكاسل يونايتد

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