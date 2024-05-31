حبس عاطل بحوزته 90 طربة حشيش قبل توزيعها فى طنطا

قررت نيابة قسم ثان طنطا بمديرية أمن الغربية حبس عاطل ضُبط بحوزته 90 طربة حشيش قبل توزيعها.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بأن هناك معلومات تفيد بقيام المتهم البالغ من العمر 45 عامًا ويدعى (ا.م) عاطل ومقيم بمدينة الزقازيق بترويج مواد مخدرة في حي ثان طنطا.

وبعد التحريات والتأكد من صحة المعلومات، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المتهم وهو يروج المواد المخدرة.

وأقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اقتياده إلى قسم ثان طنطا.

وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.