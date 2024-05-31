الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الإذاعة: دورنا نقل صورة حقيقية وصحيحة لما يحدث فى مصر

محمد نوار رئيس الإذاعة
محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية،

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن أولوياته منذ توليه مهام منصبه، ترتيب الأفكار، حيث كان يضع استراتيجية محددة منذ أعوام، وترتيب للشبكات التي يجب أن تتطور.

الهدف من إنشاء الإذاعة في أي مكان في العالم هو تقديم صورة كاملة لما يحدث على أرض الوطن

وأضاف نوار، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الهدف من إنشاء الإذاعة في أي مكان في العالم هو تقديم صورة كاملة لما يحدث على أرض الوطن من افتتاحات لمشروعات عملاقة وقومية في المحافظات المختلفة.

نقوم بدورنا في نقل صورة حقيقية صحيحة لما يقام أو ينشأ في الوطن من مشروعات

وأوضح أن الإذاعة تهدف أيضًا لنقل الخبر والمعلومة الصادقة، وهو ما تتميز به الإذاعة عن باقي الوسائل، لا سيما "السوشيال ميديا"، مضيفًا: "نقوم بدورنا في نقل صورة حقيقية صحيحة لما يقام أو ينشأ في الوطن من مشروعات، والصورة في الإذاعة تجعل المستمع يتخيل". 

 التثقيف والتنوير والتوعية والترفيه جزء من مهام الإذاعة

وأشار إلى أنه بجانب الخبر والمعلومة والصورة الصحيحة الصادقة، تقوم الإذاعة بالتثقيف والتنوير والتوعية والترفيه، موضحًا أننا نراجع ما هو مطلوب من الإذاعة، وننقل صورة حقيقية واقعية لما يحدث على أرض الوطن لكي نجعل المواطن يشارك فيما يحدث على الأرض.

وتابع: "عملت منذ أول يوم لي على تطوير شبكة إذاعة القرآن الكريم، ثم توالت الشبكات مثل الشبكة الدولية التي تخاطب العالم، واستخدام أساليب جديدة في البث من خلال الأقمار الصناعية بدلًا من الموجات القصيرة والمتوسطة، وذلك دون تكلفة تذكر، ويمكن أن تحقق وسيلة الإعلام أرباحًا من خلال تقسيم الإذاعة إلى عدد من الشبكات، بعضها يقدم الخدمة وأخرى تقوم بالصرف على الشبكات التي تقدم الخدمة".

 

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