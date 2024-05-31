الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد نوار: الإذاعة أرخص وأسرع وسيلة إعلام فى العالم

محمد نوار
محمد نوار

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن شبكة الإذاعات الموجهة أو الإذاعات الدولية بدأت مرحلة جديدة قبل أعوام قليلة، إذ تتحدث بـ23 لغة، بجانب الشبكة الثقافية والبرنامج الثقافي والبرنامج الموسيقي وبرنامج النخبة والبرنامج الأوروبي المحلي، الذي يتحدث بـ7 لغات.

الطلب يتزايد يوميًا على محطات الإذاعة “إف إم”

وأضاف نوار، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن الإذاعة تعد أسهل وأسرع وأرخص وسيلة إعلام في العالم، إذ تنتشر بقوة، والطلب يتزايد يوميًا على محطات الإذاعة “إف إم” وعلى الترددات، وهذه حقائق مسجلة في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتدل على مدى أهمية الإذاعة والطلب المتزايد اليومي على المحطات.

 أول كلمة نطقتها في الإذاعة كانت صوت العرب من القاهرة

وتابع: "ماهر مصطفى كان معي في أول ظهور لي على الهواء، إذ جاء لي في ظهوري على الهواء في الثانية ليلًا لأنها لحظة ليست فقط مخيفة لكنها مرعبة، فكان بجانبي وأول عبارة أو كلمة نطقتها كانت صوت العرب من القاهرة".

 

دي ام سي الاذاعات الإذاعة 8 الصبح الشبكة الثقافية البرنامج الثقافي البرنامج الموسيقي الإذاعة المصرية

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