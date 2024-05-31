"Moxie".. روبوت "مرعب" يعمل بالذكاء الاصطناعي

من المرجح أن يتخذ اندماج الذكاء الاصطناعي التوليدي والروبوتات أشكالًا عديدة، ولكن أحد أقدمها -وأكثرها لطفًا- هو رفيق الأطفال الثرثار الذي يبلغ طوله 14 بوصة ويُدعى "Moxie".

وتفتح نماذج اللغة الكبيرة التي تدعم برامج الدردشة الآلية مثل ChatGPT، الباب أمام جيل جديد من روبوتات المحادثة غير المقيدة بمجموعة من النصوص والأوامر المحددة مسبقًا، وهو احتمال محير ومرعب في نفس الوقت.

وبعد 18 شهرًا من استخدام ChatGPT، تقوم المزيد والمزيد من الشركات ببناء روبوتات مادية ذات قدرات ذكاء اصطناعي توليدية. وتعمل شركة OpenAI نفسها على إحياء وحدة الروبوتات التي تم حلها في عام 2020، كما ذكرت مجلة Forbes لأول مرة.

ووفقًا لما أورده موقع "أكسيوس"، يعمل تصميم Moxie للأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات ويقدم مجموعة من الألعاب والأنشطة بالإضافة إلى القدرة على إجراء محادثات مفتوحة.

كيف يعمل "Moxie"

في البداية، تأخذ Moxie صديقها الصغير عبر سلسلة من المهام المصممة لمساعدتهما في التعرف على الروبوت وقدراته - ولمساعدة Moxie في التعرف على إنسانة.

القصة الدرامية هي أن Moxie حديث التخرج من مصنع الروبوتات ويتطلع إلى تكوين صداقات وفهم العالم البشري بشكل أفضل.

على عكس روبوتات الأطفال في العام الماضي، تمتلك Moxie ذخيرة واسعة من المهارات، حيث يمكنه إلقاء النكات، أو تقديم ألعاب تحفيزية للعقل، أو لعب ألعاب مثل "Simon Says" أو "تخمين هذا الحيوان"، أو إرسال الأطفال في رحلة صيد، أو التقاط صور سيلفي، أو مجرد التحدث مع الأطفال عن اهتماماتهم وعواطفهم.

ويمكن لـMoxie أيضًا أن يروي قصصًا حول موضوع ما، أو يستمع إليه عندما يروي طفل قصة أو يشاهده وهو يرسم.

التفاصيل الدقيقة لـ Moxie

يقول منشئو Moxie بشأن تفاصيله الدقيقة، إن تسجيل الفيديو يُستخدم للتعرف على وجه المستخدم واكتشاف المشاعر، ولا تترك مقاطع الفيديو الأولية الجهاز أبدًا.

وينتقل الصوت المسجل إلى السحابة للمعالجة ويتم إرسال نصوص المحادثات مرة أخرى إلى Embodied، الشركة التي تقف وراء Moxie.

وتقول شركة Embodied إنها تتخذ خطوات لإلغاء تعريف البيانات وتشفيرها، وتقول إنها تستخدم معظم البيانات بشكل إجمالي للتعرف على كيفية قضاء الأطفال وقتهم مع Moxie.

ومع ذلك، اعتمادًا على ما يشاركه الطفل، قد تجد قدرًا لا بأس به من المعلومات الشخصية طريقها إلى الشركة، حتى لو لم تستخدمها الشركة.

ويُظهر تطبيق الهاتف المصاحب للآباء المدة التي قضاها أطفالهم مع Moxie كل يوم والأنشطة التي قاموا بها، ولكن ليس نصًا لما قيل.