شواطئ الإسكندرية "كومبليت" بفضل رحلات اليوم الواحد في "الويك إند" ( لايف)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أهالي المدينة والزائرين من المحافظات، حيث توافدت رحلات اليوم الواحد على الشواطئ منذ الصباح الباكر للاستمتاع بأجواء المدينة الساحلية، وهربًا من ارتفاع درجات الحرارة إلى البحر.

وأجرت الدستور بثًا مباشرًا، من أحد شواطئ الإسكندرية حيث رصدت الإقبال الكبير على الشواطئ اليوم في الويك إند.

وتوافدت الأسر والعائلات والشباب على شواطئ الإسكندرية والتي تميزت اليوم بالهدوء التام في الأمواج، ما يجعلها مناسبة للاستمتاع بالألعاب وركوب البدالات وممارسة السباحة بشكل آمن.

رفع الرايات الخضراء

وارتفعت درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية إلى 33 درجة مئوية في أول أيام الموجة الحارة، ورفعت شواطئ الإسكندرية الراية الخضراء بالقطاعين الشرقي والغربي.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن نسب الإقبال تتزايد على شواطئ الإسكندرية مع استقرار حالة البحر ورفع الرايات الخضراء مع ارتفاع درجة الحرارة في آخر جمعة بشهر مايو.

تعليمات مصايف الإسكندرية

واوضحت مصايف الإسكندرية أن شواطئ الإسكندرية مفتوحة أمام الرواد، مع الالتزام بمواعيد السباحة من السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً وفق مواعيد تواجد فرق الإنقاذ على الشواطئ، كما طالبت المواطنين بعدم إلقاء القمامة بمياه البحر والحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم الخروج إلى الكورنيش بملابس البحر.

أسعار شواطئ الإسكندرية

تشمل شواطئ الإسكندرية شاطئ مجاني وهو سيد درويش بالأنفوشي، وشواطئ عامة بسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات وعددها 5 شواطئ، وشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيهات لتذكرة الدخول وعددها 26 شاطئًا، كما تشمل الشواطئ المميزة بسعر 15 جنيهًا وعددها 15 شاطئًا، وشواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا وعددها 5 شواطئ، أما شاطئ النخيل فينقسم إلى عدة مناطق وأسعار رسوم الدخول: منطقة مميزة 20 جنيهًا، منطقة سياحية 30 جنيها، VIP بسعر 50 جنيهًا.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية