تامر عبدالمنعم ليس الأول.. نجوم تعرضوا للسرقة من الخادمات

تصدر الفنان تامر عبدالمنعم، تريند البحث عبر الموقع الشهير "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب تعرضه لحادث سرقة على يد خادمته بمنطقة الدقي وسط الجيزة.

حرر تامر عبدالمنعم، محضرًا بقسم الشرطة باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية وسماعة وهاتف محمول، واتهم خادمته لاسيما اختفائها في توقيت متزامن لاكتشاف السرقة.

وعلى صعيد سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم، يرصد موقع "الدستور" في تقريره الأزمات المتكررة في حياة النجوم بسبب السرقة التي تعرض لها العديد منهم، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخادمات

إليكم أبرز النجوم الذين تعرضوا للسرقة على يد الخادمات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، إليكم التفاصيل:

غادة عبدالرازق

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الفنانة غادة عبدالرازق، أفادت فيه بتعرضها لسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلتها بالمعادي.

وتم ضبط المتهمين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي تباشر التحقيق.

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخادمات

سيد رجب

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب في منطقة البدرشين للسرقة، حيث فوجئ الفنان بمقتل كلب الحراسة وسرقة جزء من محتويات الفيلا وباشرت النيابة التحقيقات، واستطاعت الوصول إلى السارق، الذي اعترف بارتكابه الجريمة، فور مواجهته بالأدلة والاتهامات.

تامر عبد المنعم ليس الأول.. نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخادمات

لقاء الخميسي

تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لسرقة مجوهرات، تتجاوز قيمتها المليون جنيه مصري، على يد خادمتها.

تامر عبد المنعم ليس الأول.. نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخادمات

سمية الخشاب

أثناء سفر الفنانة سمية الخشاب، وغيابها عن شقتها، عادت لتفاجأ بأن محتويات الشقة تمت سرقتها، وتجاوزت قيمة المسروقات مليون جنيه.

تامر عبد المنعم ليس الأول.. نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخادمات

تعرضت الفنانة نادية الجندي، للسرقة، حيث تم الاستيلاء على بعض ممتلكاتها، إلى جانب مشغولات ذهبية ثمينة، وأثبتت التحريات سلامة مداخل ومخارج الفيلا، الأمر الذي وجه الشكوك للعاملة المنزلية بسرقة نادية الجندي.