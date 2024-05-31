هاجر سعد الدين فى عيد الإذاعة المصرية الـ90: الإعلام رسالة تقتضى الأمانة والإخلاص

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن أول برنامج قدمته في إذاعة البرنامج العام هو الأقرب لقلبها وكان اسمه "دنيا ودين".

كنت أقدم آية قرآنية ويتم تفسيرها تفسيرًا دينيًا عن طريق أساتذة تفسير

وأضافت الدكتورة هاجر سعد الدين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن البرنامج كان دعوة للتأمل في ملكوت الله وكنت أقدم آية قرآنية ويتم تفسيرها تفسيرًا دينيًا عن طريق أساتذة تفسير وتوضيح الدلالات العلمية من خلال شرح علمي.

رسالتها للمذيعين الشباب: يجب أن نضع أمامنا أن الإعلام رسالة وتقتضي الأمانة والجهد والإخلاص

وأوضحت أن برنامج "دنيا ودين" كان أول برنامج له وقع محبب لنفسها ثم توالت البرامج بإذاعة القرآن الكريم، موجهة رسالة للأجيال الجديدة من المذيعين الشباب، قائلة: "يجب أن نضع أمامنا أن الإعلام رسالة وتقتضي الأمانة والجهد والإخلاص وتقوى الله، ولا بد لكل واحد أن يتفانى في خدمة هذه الرسالة الإعلامية حتى يكون لها مردود مطلوب".



وتابعت: "كل مستمع له ذكرى مع البرامج وتستمر مع مر الزمان والأوقات، وفي يوم ذكرى الإذاعة المصرية الـ90 هو يوم يذكرنا بانطلاق الإذاعة وهي انطلاقة جميلة لمهنتنا المحببة ووصلنا إلى درجة كبيرة في محيطنا بالإذاعة المصرية".

