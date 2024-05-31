تمويل 66 مشروعًا اقتصاديًا ضمن إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تنفيذ 66 مشروعًا اقتصاديًا بتمويل 877 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل جادة تحقيقًا للصالح العام.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروعات التي تم تمويلها تنوعت ما بين 38 مشروعًا في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام - تسمين العجول)، و5 مشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة ري، عزاقة، حصادة)، بالإضافة إلى تمويل 2 مشروعات منافذ بيع (بقاله، أدوات سباكة)، و21 مشروعًا متنوعًا (ونش رفع، ماكينة تصوير، فراز لبن، ماكينة تريكو، ماكينة خياطة).

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدًا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها القرية واستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له، وذلك لضمان رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع والحد من البطالة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، 2030.