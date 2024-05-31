الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمويل 66 مشروعًا اقتصاديًا ضمن إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تنفيذ 66 مشروعًا اقتصاديًا بتمويل 877 ألف جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، موجهًا بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا المشروع بهدف زيادة دخل الأسر الريفية ومساعدة الشباب في توفير فرص عمل جادة تحقيقًا للصالح العام.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروعات التي تم تمويلها تنوعت ما بين 38 مشروعًا في مجالات الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام - تسمين العجول)، و5 مشروعات الميكنة الزراعية (ماكينة ري، عزاقة، حصادة)، بالإضافة إلى تمويل 2 مشروعات منافذ بيع (بقاله، أدوات سباكة)، و21 مشروعًا متنوعًا (ونش رفع، ماكينة تصوير، فراز لبن، ماكينة تريكو، ماكينة خياطة).

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وخاصة المشروعات التي لها مردود اقتصادي للفلاح وتعمل على توفير المياه وتقليل المهدر منها، مناشدًا الراغبين في الحصول على قروض مشروع الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها القرية واستيفاء كل الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له، وذلك  لضمان رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع والحد من البطالة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، 2030.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تمويل ٦٦ مشروع والله مشروع إقراض الأسر تنمية مجتمعية

مواد متعلقة

"تعليم عالم ما بعد كورونا".. جامعة المنوفية تتوج بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 في محافظة البحيرة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

د.كريمة الحفناوى

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

صور

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء

المفوض الأوروبى يطالب إسرائيل بوقف حملتها ضد "الأونروا"

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة