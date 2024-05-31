الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسماعيل هنية: طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية عالميًا وفتح الباب للاعتراف بحقوق شعبنا

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الجمعة، طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية عالميا وفتح الباب للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "هنية" في كلمة له اليوم خلال المؤتمر القومي العربي الثالث والثلاثون في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "دورة طوفان الأقصى"، أن طوفان الأقصى يؤذن ببدء زمن التحولات الكبرى، مشددا على أن طوفان الأقصى وجه ضربة قاسية للكيان وأفقده ميزة الردع وكذلك الرأي العالمي.

حماس: الاحتلال استخدم المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان

هنية: المقاومة في لبنان تقف اليوم مساندة لغزة

وأشار هنية إلي أن المقاومة في لبنان تقف اليوم مساندة لغزة، مشيرا إلي أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه، وذلك بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال هنية إن المقاومة أبلغت الوسطاء مجددا بمبادئ أي صفقة، وأن مطالبها لا تنازل عنها.

وأوضح أن الاحتلال يستخدم المفاوضات لاستمرار عدوانه على الشعب الفلسطيني لذلك فإن فصائل المقاومة لا تقبل بأن تكون جزءًا من هذه المناورات، وتابع: استثمار هذه المعركة يتطلب موقفًا عربيًا وتحركًا جماهيريًا لاستنهاض حركة مناهضة للتطبيع.

حماس: لن نقبل أن نكون جزءًا من سياسة استمرار المفاوضات فى ظل العدوان

اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة فى كل مناطق غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ238، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت، خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبًا ومخيمات النصيرات والبريج وجباليا ومناطق أخرى وسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

إسماعيل هنية حركة حماس القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني طوفان الأقصى

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