الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب تسرب غاز.. نجاة 7 مواطنين من الموت إثر حريق بشقة بكرداسة

حريق بشقة
حريق بشقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، بعد أن تلقوا بلاغا بالحادث.

إصابة 7 أشخاص باختناقات

وقد تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص باختناقات، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى كرداسة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تسرب غاز وانفجار أسطوانة بوتاجاز

تمكنت القوات من إخماد الحريق، وتبين من الفحص الأولى لأجهزة الأمن إصابة 7 أشخاص بسبب تسرب غاز وانفجار أسطوانة بوتاجاز ونشوب حريق داخل الشقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الحماية المدنية قوات الحماية المدنية السيطرة حريق منطقة كرداسة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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