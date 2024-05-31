الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري في مخيم جباليا

جباليا
جباليا

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري بتدمير ما تبقى من الأحياء السكنية ومراكز الإيواء الأممية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال تعمد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية في جباليا التدمير الشامل لمقومات الحياة والسكن والنجاة المتبقية في المخيم، بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها ومراكز طبية وتموينية، ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

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وأشار الأورومتوسطي في بيان له اليوم، إلي أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق في مخيم جباليا، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسي والمحال في الشوارع المحيطة به.

وثقنا تدمير جيش الاحتلال جميع مقار الأونروا في مخيم جباليا 

وتابع المرصد “وثقنا تدمير جيش الاحتلال جميع مقار الأونروا في مخيم جباليا من مدارس ومخزن توزيع مساعدات ومركز صيانة وحرق المقر الرئيسي للوكالة بما في ذلك إتلاف المستندات اللاجئين”.

وأوضح "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن المدارس ومقار الأونروا المدمرة كانت تعد مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.

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ترسيخ جريمة التهجير القسري

وأكد المرصد، أن نهج التدمير الإسرائيلي الشامل والمتعمد وواسع النطاق لأشكال الحياة والسكن كافة في مخيم جباليا، يمثل نمطا واضحا يتكرر في مناطق قطاع غزة كافة بهدف ترسيخ جريمة التهجير القسري.

وشدد على أن جيش الاحتلال يتعمد عسكرة الأعيان المدنية بشكل منهجي، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية ومستشفيات إلى قواعد عسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب.

وطالب "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بتدخل دولي عاجل لوقف جميع الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعلى نحو منهجي ووقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل التهجير القسرى قطاع غزة جباليا

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