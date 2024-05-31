الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم

موجة حارة
موجة حارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد بداية من اليوم، مؤكدة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ما سيؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، أن البلاد كانت تتأثر خلال الأيام الماضية بمنخفض جوي عمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ولكن خلال الأيام المقبلة، ستبدأ زيادة فترات سطوع أشعة الشمس في الزيادة، وسيساعد ذلك على ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: "اليوم ستبدأ موجة حارة إلى شديدة الحرارة، تستمر على مدار الأسبوع المقبل كله، ومن المتوقع أن تسجل خلال الموجة درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية".

 

رياح وأتربة في المحافظات

وواصلت: "العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل الطبيعي بدرجة، لتكون الأجواء اليوم، خلال فترة الظهيرة، حارّة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية، بينما ستكون الأجواء في المناطق الجنوبية، شديدة الحرارة".

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل ستنخفض قيم الحرارة، ولن تكون فيها ارتفاعات ملحوظة، ولكن الأجواء ستكون معتدلة بشكل كبير، ولكن نشاط الرياح ليلًا سيساعد من تلطيف الأجواء ما يقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة ليلًا".

وتوقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم وسيوة ستشهد أتربة ورمالًا مثارة تزامنًا مع نشاط رياح، مؤكدة عدم تأثر باقي محافظات الجمهورية بالرمال والأتربة.

ونوهت بأن ذروة الموجة الحارّة ستكون في منتصف الأسبوع حتى نهايته، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لتصل في ذروتها إلى 38 درجة مئوية في الظل، مشددة على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس وخاصة في فترات الظهيرة وتناول الكثير من السوائل والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

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