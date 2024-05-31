فضل صيام العشر الأوائل من ذى الحجة وموعد الصيام

يشغل بال المسلمين مع قرب موعد الأيام المباركة معرفة فضل صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وموعد الصيام عبر جوجل، وذلك انتظارا لتلك الأيام العشرة المباركة، التي تنتهي بوقفة عرفة، فهي من أحب الأيام وأقربها إلى الله عز وجل.

تنشر الدستور في هذا التقرير فضل صيام العشر الأوائل من ذو الحجة وموعد الصيام، وبداية العشر الأوائل، وصيام وقفة عرفة.

فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ومن الأعمال العظيمة للفوز بأفضل أعمال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك لمن استطاع لذلك سبيلًا، فالحج يكون هو ركن الإسلام الخامس، فقال تعالى:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].

واستحب أهل العلم صيام العشر من شهر ذي الحجة، وفي حديث صحيح، عن جابر رضي الله عنه أن الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) قال:

"أفضل أيام الدنيا العشر- العشر ذي الحجة"

قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال:

"ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب".

وعن بعض أزواج النبي ﷺ رضي الله عن الجميع قالت:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ". [أخرجه أبوداود]، وقال ﷺ عن صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة: ”يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ". [أخرجه مسلم].

موعد بداية العشر الأوائل من ذي الحجة

فلكيًا، أعلن الدكتور طه رابح، بصفته رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يكون وفقا للحسابات الفلكية التي سيقوم بها معمل أبحاث الشمس في المعهد، فإن غرة شهر ذي الحجة بالعام الهجري الحالي 1445 سوف توافق يوم الجمعة، الموافق 7 من يونيو المقبل؛ ليبدأ عقب ذلك العد التنازلي لموعد عيد الأضحى 2024 بمصر.

ووفقًا للمعهد، سيحل موعد العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وتكون على النحو التالي:

1 من ذي الحجة 1445 يوافق يوم الجمعة 7 يونيو 2024

2 ذي الحجة 1445 يوافق السبت 8 من يونيو 2024

3 ذي الحجة 1445 سيوافق الأحد 9 يونيو 2024

4 من ذي الحجة 1445 يوافق الإثنين 10 من يونيو 2024

5 ذي الحجة 1445 يوافق الثلاثاء 11 يونيو 2024

6 من ذي الحجة 1445 الأربعاء 12 يونيو 2024

7 ذي الحجة 1445 يوم الخميس 13 من يونيو 2024

8 من ذي الحجة 1445 الجمعة 14 يونيو 2024

9 من ذي الحجة 1445 يوافق السبت 15 من يونيو 2024

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موعد وقفة عرفات 2024

وفقًا لما قام المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بإعلانه، فإن وقفة عيد الأضحى لعام 2024 ستحل في يوم السبت 15 من يونيو 2024؛ ليحل ميعاد عيد الأضحى 2024 بمصر يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو المقبل.