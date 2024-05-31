بالفيديو.. رجل أعمال مصري بفنلندا يستعرض مميزات الاستثمار في مصر

ضمن حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، شارك السيد/ كريم علي، رجل الأعمال والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط لمنظمة Finnish Fresh water، المسؤولة عن التعاون الدولي في مجال المياه بفنلندا، حيث جاءت مشاركته في لتوضيح أهمية الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

من ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هذه الحملة نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز مميزات السوق المصرية من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في جميع النواحي، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرًا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة، وكذلك تقديم كل التيسيرات لتدشين المشروعات في مصر.

وأضافت الوزيرة أن هذه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل توضح لماذا نختار مصر حينما نريد الاستثمار في العديد من المجالات، مثمنة وطنية وحماس المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على ضخ استثمارات في مصر، ومشددة سيادتها على حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.

وأعرب كريم علي، عن سعادته بما تحققه مصر من خطوات غير مسبوقة لدعم وتحفيز المستثمرين، مضيفا أن وزيرة الهجرة نفسها حريصة على الترويج للاستثمار في مصر، وتدعو المستثمرين من المصريين بالخارج لضخ استثماراتهم في شرايين الوطن، وهو ما يدعو للثقة أن يكون هناك تنسيق وتكامل الجهود، لتعمل الوزارات والمؤسسات المصرية في تناغم وتعاون لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف كريم علي أن هناك ثورة تنموية تحدث في مصر، وعدد كبير جدا من المشروعات يمهد الطريق لاستثمارات قوية بما تضيفه من بنية تحتية متميزة، مشيرا إلى أنه شارك في منتدى شباب العالم عام 2018، واليوم يرى فارقا كبيرا في خريطة التنمية المصرية، مشيرا إلى أن العالم اليوم يمر بمعتركات اقتصادية صعبة، ولكنه يثق أن مصر قادرة على الانطلاق لمستقبل واعد، بما لديها من إمكانات كبيرة وثروة بشرية هائلة.

وفي الختام، تقدم كريم علي، بخالص الشكر إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على كل الجهود التي تبذلها لجذب المستثمرين إلى مصر؛ حيث نظمت العديد من اللقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حول العالم، بجانب تنظيم الوزارة لفعاليات تهتم بجذب الاستثمارات، موجها رسالة إلى المستثمرين المصريين في الخارج وقال: "مصر بها فرص استثنائية هائلة، ولدينا ثروة من الشباب الذي ينبغي الاستثمار فيه، لاستكمال النهضة والتنمية، وأنصحكم بالاستثمار في مصر".

لمشاهدة الفيديو، اضغط هنا:

https://youtu.be/mEPUbnBRbTY?si=ZpZt1qPPnfqZhHZP