الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": مساحات القطن تتخطى 222 ألف فدان من المستهدف هذا العام

القطن المصري
القطن المصري

أكد الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع مساحات القطن إلى ٢٢٢ ألفا و٢٥ فدانا من إجمالي المستهدف هذا العام وهو ٣٣٢ ألفا و٢٤٩ فدانا، منهما في محافظات الوجه البحري ١٨١ ألفا و٣١٩ فدانا، والوجه القبلي ٤٠ ألفا و٧١٠ فدادين.

أصناف القطن

وقال يحيى في تصريحات لـ"الدستور"، إن جرى زراعة ١٧٢٣ فدانا بأقطان صنف جيزة ٩٢، فيما جرى زراعة ١٦ ألفا و٨٣٨ فدانا بصنف جيزة ٨٦، و١٣٦ ألفا و٢٣١ فدانا من صنف قطن جيزة ٩٤، و١٠ آلاف و٤٥٠ فدانا بصنف قطن جيزة ٩٦، و١٦ ألفا و٧٧ فدانا من صنف قطن جيزة ٩٧، بإجمالي أقطان الوجه البحري ١٨١ ألفا و٣١٦ فدانا.

وفي الوجه القبلي، جرى زراعة ٤٠ ألفا و٧١٠ فدادين في محافظات الوجة القبلي، منها ٣٩ ألفا و٩٧٤ فدانا بصنف قطن جيزة ٩٥، فيما جرى زراعة ٧٣٦ فدانا بصرف قطن جيزة ٩٨ في محافظات الوجة القبلي.

أوضح يحي، أن الأصناف التي تتم زراعتها هذا العام هي أصناف جيزة ٩٥ وجيزة ٩٨، وتمت زراعتها في بني سويف والفيوم والمنيا بينما جيزة ٩٨ تتم زراعتها في محافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر، في حين يتم زراعة في الوجه البحري جيزة ٩٢ ويزرع في محافظة دمياط والصرف جيزة ٨٦ ويزرع في محافظة الإسكندرية والنوبارية والبحيرة وصنف جيزة ٩٧ ويزرع في محافظتي القليوبية والغربية، باستثناء مركز المحلة في الغربية، كما تزرع في شبراخيت والرحمانية بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى بالإضافة إلى ٤ مراكز في الشرقية بإجمالي ٢٠ ألف فدان.

الزراعة مساحات القطن تتخطى 222الف فدان المستهدف هذا

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