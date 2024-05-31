وزير الدفاع الروسى يتهم الغرب بإطالة أمد الصراع فى أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، إن الغرب يطيل أمد الصراع في أوكرانيا من خلال توفير الأسلحة والبيانات الاستخباراتية.

وأشار إلى أن القوات الروسية سيطرت على 28 مستوطنة في أوكرانيا خلال شهر مايو، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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كان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، قال في تصريحات صحفية، إن ما تقوم به موسكو حرب عدوانية، وأوكرانيا لها الحق في استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الأمين العام للناتو: "نريد أن يقوم الحلف بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية وسنقدم دعمًا طويل المدى".