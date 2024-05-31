مجدي ملك: التحول للدعم النقدي المشروط يعظم مخصصات الدولة ويوفر مزايا للمواطن

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن منظومة الدعم بشكلها الحالي يوجد بها تؤدي إلى تسريب جزء كبير من مخصصات الدولة للدعم للمواطن إلى أصحاب المخابز ومنافذ السلع التموينية، ما يضيع حق المواطن ويهدر ملايين للدولة.

فكرة التحول لدعم نقدي

أكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن لجنة الزراعة ناقشت منذ فترة بحضور وزير التموين فكرة التحول لدعم نقدي مشروط يتيح للمواطن أن يقوم بالتحكم في مخصصات الدعم، وذلك من خلال تحديد نوع السلعة ووقت شرائها ومكان شرائها والكمية التي يحتاجها.

لفت إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط سيساهم في تعظيم مخصصات الدولة ويكون استخدام المواطن وفق احتياجاته.

التحول للدعم النقدي

كان أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف التحول للدعم النقدي، به الكثير من التفاصيل، ولذا يتم طرحه للحوار المجتمعي لتحديد معايير مناسبة للتطبيق، لافتًا إلى أن أساس الدعم النقدي سيكون الفرد، ولكن قد يكون مُحددًا بعدد معين من أفراد الأسرة، أو بنوع الدعم المناسب لكل أسرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الدولة من هذه الخطوة ضمان استدامة وحوكمة المنظومة، حيث ينتظر أن يساهم الدعم النقدي في ربط استهلاك المواطن من الخبز باحتياجه الفعلي، وعدم الحصول على الخبز لمجرد كونه مدعومًا، وربما استبدال كميات من نصيب الفرد من الخبز بسلع أخرى لها احتياجها أيضًا، حيث سيكون للفرد رقم يستفيد منه طبقًا لاحتياجاته الفعلية وأولوياته، فيكون الاستهلاك حقيقيًا، ويقضي على ممارسات خاطئة ارتبطت باستخدامات أخرى للخبز من جانب البعض نظرًا لكونه متوافرًا ومدعومًا، كما يؤدي ذلك إلى خفض فاتورة استيراد القمح، وبالتالي توافر رقم كبير للدولة يمكن ضخه في بنود أخرى ذات أهمية أيضًا للمواطن، مثل السلع التموينية، والتي يحتاج المواطن كميات منها كذلك.