الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القومي للمسرح" يحتفي بذكرى ميلاد يونس شلبي

يونس شلبي
يونس شلبي

يحتفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بذكرى ميلاد الفنان الراحل  يونس شلبي، الذي يحل اليوم الجمعة ٣١ مايو، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

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وأعدَّ المركز القومي للمسرح، بوسترًا خاصًا؛ احتفالًا بعيد ميلاد الرائع الكبير ملك الضحكة العفوية، الذي أصبح أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الفني الحديث.

يونس شلبي

كانت بداية الفنان يونس شلبي، ابن محافظة المنصورة في مسرحية "القاهرة في ألف عام"، ثم شارك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في عام 1971 والتي تُعد أبرز أعماله، حيث حقق خلالها نجاحًا كبيرًا لينال إعجاب الجماهير بعد تقديمه شخصية "ابن الناظر" ليصبح أيقونة كبيرة في عالم الكوميديا، كما شارك في مسرحية "العيال كبرت" وقدّم شخصية "عاطف" التي تعد أهم أدواره الكوميدية طوال مسيرته. 

في نهاية السبعينيات، شارك يونس شلبي، الفنان فؤاد المهندس، في بطولة المسلسل الكوميدي "عيون"، الذي ظل الأهم في مشواره الفني في الدراما التلفزيونية، رغم مشاركته في أكثر من 20 مسلسلًا منها: "الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللى أستاهل".

الفنان يونس شلبي ذكرى ميلاد يونس شلبي عيد ميلاد يونس شلبي الراحل يونس شلبي المركز القومي للمسرح والموسيقي

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