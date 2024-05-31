وزير الإنتاج الحربى: نسعى للتكامل مع الشركات العالمية لإدخال أحدث التكنولوجيات

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، “سوديبتا بهاتاشاريا”"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أداني" الهندية ورئيس تطوير الأعمال التجارية الدولية والمبادرات الاستراتيجية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الوزير محمد صلاح، إن الهدف من هذا اللقاء هو حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال التعاون بين القطاعين (العام والخاص) وعقد الشراكات التعاونية مع شركات القطاع الخاص (المحلية/ الأجنبية) لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن، لافتًا إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها والوحدات التابعة على تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشيًا مع التوجه العام للدولة، وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

عقب ذلك، استعرض صلاح الإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي ودورها في مجال إنتاج الطاقة، حيث تقوم شركات الإنتاج الحربي بالعمل على إنتاج معدات توليد الطاقة، والتي تدخل في تنفيذ مشروعات لصالح القطاعين الحربي والمدني والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة كمشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري.



-تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أداني" الهندية؛ عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والأنظمة الموفرة للطاقة التي من ضمنها استغلال وتوليد الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مجموعة "أداني" هي مجموعة شركات رائدة في السوق في مجال الأعمال اللوجستية في مجال النقل والطاقة؛ حيث تقوم بإنتاج (مولدات- وتوربينات الرياح – محطات الطاقة الشمسية– معدات ربط وتوزيع الطاقة – معدات توليد الطاقة الحرارية – نقل وتوزيع الغاز– البتروكيماويات – بالإضافة إلى أعمال التعدين)، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المشروعات التنموية بالدولة.

زيادة تعميق التصنيع المحلي

بدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي عن طريق التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.