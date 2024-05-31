الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز

أثناء مناسك الحج.. إرشادات "الصحة" للوقاية من الحرارة المرتفعة والجفاف

الحج
الحج

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد من الإرشادات للوقاية من الحرارة المرتفعة والجفاف أثناء أداء مناسك الحج.

نصائح للوقاية من الحرارة المرتفعة والجفاف أثناء مناسك الحج

- ترطيب الجسم وترويته قبل أداء مناسك الحج، وذلك بالحرص علي الاستحمام بماء بارد قبل الخروج من الغرفة والنزول للأماكن المفتوحة، لضمان ترطيب الجسم.
- تناول أطعمة غنية بالماء مثل الخضروات والفاكهة

- الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء

- الالتزام بالملابس الفضفاضة الواسعة، ذات الخامات المريحة أو القطنية، لامتصاص العرق وعدم التسبب في التهابات جلدية.

- شراء المظلات لحماية الرأس من أشعة الشمس الحارقة.

- تجنب المجموعات المزدحمة، والسير في أماكن فارغة بعض الشىء لسهولة التنفس.

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- الحرص علي شرب السوائل لضمان عدم الإصابة بالجفاف.

- الحصول علي قسط كاف من الراحة خلال ساعات النوم، حتي يكون هناك طاقة لاستكمال المناسك.

- وللسيدات حاولي ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، والابتعاد عن ارتداء الملابس ذات اللون الأسود أو الكحلي.

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة فى مكة والمدينة

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددًا من الخطوط الساخنة فى مكة والمدينة لتواصل الحجاج مع البعثة الطبية للحج، وذلك فى إطار التأكد من صحة وسلامة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

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 أصحاب الأمراض المزمنة عليهم استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية


ونصحت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج، واصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج، فضلًا عن اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، لمساعدة البعثة الطبية على متابعة الحالة الصحية للحجاج خلال فترة أداء مناسك الحج.

وتُقدم وزارة الصحة والسكان التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج، من خلال 160 مكتبًا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كل المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمى للوزارة.

الصحة الحرارة المرتفعة الجفاف الحج ترطيب الجسم الملابس الفضفاضة أشعة الشمس

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