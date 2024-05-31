بعد إدانة تاريخية للرئيس السابق.. ترامب ينتظر الحكم النهائى من "صناديق الاقتراع"

اعتبر تقرير أمريكي أن أحد الأشياء القليلة التي اتفق عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، في الساعة التي تلت إدانة الأخير التاريخية بـ34 تهمة جنائية، هى الحكم النهائي الذي سيصدره الناخبون على ترامب في يوم الانتخابات المقرر عقدها نوفمبر المقبل.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير له، صباح اليوم الجمعة، إن قول ترامب وهو متجهم الوجه، وهو الآن مجرم مدان، للصحفيين، يوم الخميس، "إن الحكم الحقيقي عليه سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب"، هو نفس رأي بايدن وحملته.

وأشار إلى أنه حتى عندما تعهد أنصار ترامب بالانتقام بينما حاول بايدن خنق رضاهم بالنتائج المتباينة، قلل كلا المرشحين من أهمية لحظة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة، وهى "إدانة رئيس أمريكي سابق بارتكاب جناية من قبل هيئة محلفين من أقرانه، أثناء محاولته استعادة البيت الأبيض".

ونقل عن مايكل تايلر، مدير الاتصالات في حملة بايدن، قوله: "حكم اليوم لا يغير حقيقة أن الشعب الأمريكي يواجه واقعا بسيطا، لا تزال هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي.. صندوق الاقتراع".

ويرى "أكسيوس" أن إدانة ترامب في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات متعلقة بشراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز عن إقامة علاقة جنسية معها قبل انتخابات الرئاسة 2016، قد أضافت مجموعة من الأشياء المجهولة و"لم يسبق لها مثيل" إلى حملته المليئة بها بالفعل.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 11 يوليو، أي قبل أربعة أيام من بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي.

ويمكن أن يتلقى ترامب بضع سنوات في السجن. لكن حتى لو حُكم عليه بالسجن، فلن يحدث ذلك إلا بعد استنفاد استئنافه.

الولايات المتحدة منقسمة بشدة حول اختيار الرئيس المقبل

في هذا الإطار، ذكر "أكسيوس" أنه ربما كان اليوم يبدو بالغ الأهمية، لكن العديد من الديمقراطيين، وكذلك حملة بايدن، مقتنعون بأن الغالبية العظمى من الناخبين قد شكلوا بالفعل آرائهم بشأن ترامب.

وأوضح أن البلاد منقسمة بشدة، حيث تختار ما سمته بـ"القبائل السياسية المتحاربة" حقائقها الخاصة من مصادر الأخبار وقنوات المعلومات الخاصة بها.

وقال إن "ذلك يعزز الرأي القائل بأن معظم الأمريكيين يعيشون في عوالم حزبية ومتوازية"، مستشهدًا باحتفاظ ترامب بتقدم طفيف في استطلاعات الرأي أثناء المحاكمة حتى مع الكشف عن تفاصيل محرجة حول لقاء جنسي مزعوم مع نجمة إباحية في قاعة المحكمة في مانهاتن.

وأضاف: "إنه عند تكبير الصورة، فالسؤال الذي يحير كلتا الحملتين هو ما إذا كان ربط كلمتين (مجرم مُدان) باسم ترامب سيغير رأي العديد من الناخبين المستقلين وحتى بعض الجمهوريين، كما أشارت العديد من استطلاعات الرأي".

وتابع: "قد تعطي استطلاعات الرأي الليلية مؤشرًا مبكرًا، لكن منظمي الاستطلاعات يفضلون استطلاع آراء الناخبين على مدار عدة أيام للحصول على عينة أكثر دقة".

ووجد استطلاع أجرته كوينيبياك، الأسبوع الماضي، أن حوالي 23% من المستقلين قالوا إن الحكم بالإدانة سيجعلهم أقل احتمالية للتصويت لصالح ترامب، مقارنة بـ11% يقولون إن ذلك سيجعلهم أكثر عرضة لدعمه.

ومن المعروف أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب موالٍ له، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بتصويره كضحية للنظام القضائي الأمريكي.

حملة بايدن ستحاول استخدام إدانة ترامب لإضعافه

ومن المتوقع أن يتم الآن وضع العديد من المرشحين الجمهوريين للمناصب في موقف يسمح لهم بتدمير هذا النظام للدفاع عن ترامب، وفقًا للتقرير الأمريكي الذي أشار إلى أن أولئك الموجودين في حملة بايدن لا يتجاهلون الحكم تمامًا، ويحاولون استخدامه لتركيز الناخبين على ما يعتقدون أنه نقاط ضعف أكبر لدى الرئيس السابق.

وقال تايلر، في بيان الحملة: "التهديد الذي يشكله ترامب على ديمقراطيتنا لم يكن أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف: "إنه يدير حملة غير مترابطة على نحو متزايد من الانتقام والانتقام، متعهدًا بأن يكون دكتاتورًا (من اليوم الأول) ويدعو إلى (إنهاء) دستورنا حتى يتمكن من استعادة السلطة والاحتفاظ بها".

وفي منشور على موقع Truth Social، في وقت متأخر من الخميس، قال ترامب مقتضبًا: "النصر في الخامس من نوفمبر.. أنقذوا أمريكا!"، حسب "أكسيوس".