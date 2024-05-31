الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يُضعف العضلات.. ممثل الرابطة الطبية الأوروبية يُحذر من تأثير "كوفيد" طويل الأمد

تأثير كوفيد طويل
تأثير "كوفيد" طويل الأمد

قال الدكتور رائف رضا، ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الإصابة بكوفيد طويل الأمد تعني إصابة الشخص بعد أكثر من 4 أسابيع على الأقل من الإصابة الأولى من كوفيد 19.

ماذا تعنى الإصابة بـ"كوفيد" طويل الأمد؟

ولفت، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه قبل "أوميكرون"، أي إصابة بعد الإصابة الأولى بأكثر من 4 أسابيع تسمى بكوفيد طويل الأمد، والتي وصل عدد المصابين بها اليوم إلى 23 مليون إصابة.

وأوضح أن أعراض كوفيد طويل الأمد هي: ارتفاع شديد في الحرارة، تعب أكثر في الحالات طويلة الأمد، الشعور بدوار، خفقان القلب، سعال مزمن، اكتئاب، ضيق فى التنفس، منوهًا بأنه ليس كل حالات الاكتئاب ترجع  لكورونا، ولكن بعضها لعوامل نفسية.

كيف يتأكد الطبيب من إصابة المريض بكوفيد طويل الأمد؟ 

وأوضح أن الطبيب يتأكد من إصابة الشخص بكوفيد طويل الأمد بعد إجراء تحليل pcr، واستبعاده الأمراض الأخرى.

وأشار ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن بقاء البروتين الشوكي للفيروس أكثر من سنة في الجسم هو السبب الأساسي لكورونا طويلة الأمد، موضحًا أن بقاء مخزون فيروسي فى شخص معافى يحوله لنقطة التهاب، ويؤدي لضعف العضلات.

وأردف أنه أجريت دراسة على 21 شخصا لم يصابوا بكورونا، و25 شخصا أصيبوا بكورونا، حيث قاموا بركوب  دراجة هوائية لمدة 15 دقيقة، وتم فحص الأنسجة، فتبين أن أنسجة العضلات أقل عند الحالات المصابة بكورونا طويلة الأمد. 

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